Почти 70 мигрантов штурмовали польскую границу

Около 70 мигрантов пытались незаконно пересечь польскую границу. Фото: DW

За прошедшие сутки, 25 декабря, 69 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

Об этом сообщают польские пограничники, передает RMF24.

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На участке, охраняемом пограничным постом в Черемсе, группа из 10 иностранцев пыталась попасть на территорию Польши, но отошла вглубь Беларуси.

В Польше считают, что в период праздников произойдет существенное обострение ситуации на границе с Беларусью.

23 декабря большая группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Польшу понтоном через реку Свислочь. Польские пограничники сообщили, что белорусские службы помогали иностранцам. Мигрантов задержали.