Почти 4,5 млн человек заболели коронавирусом

В мире почти 4,5 млн человек заболели коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 15 мая в мире от коронавируса умерли 302 452 человека. Выздоровели 1 587 893.

Всего в мире 4 443 597 инфицированных, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

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Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 417 777), Россия (252 245), Великобритания (234 440), Испания (229 540), Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 994), Германия (174 478) и Турция (144 749).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 85 898 человек, Великобритании - 33 693, в Италии - 31 368, Испании - 27 321 и во Франции - 27 428. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

В Украине по последним данным зафиксировано 16 847 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 456. Выздоровели 4143 больных.