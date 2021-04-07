Почти 200 женщин забеременели после приема противозачаточных таблеток

Женщины забеременели после приема противозачаточных таблеток. Фото: interfax

170 жительниц Чили забеременели после приема противозачаточных таблеток, которые им выдали по государственной программе.

Подробностями поделилось издание Knife.

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В Чили аборт можно сделать только при условии изнасилования или если беременность угрожает здоровью матери. Также избавиться от плода разрешено, если он нежизнеспособен.

Пострадавшие женщины собираются подать коллективный иск против правительства, которое одобрило противозачаточный препарат.

Срок годности противозачаточного заканчивался только в 2022 году. Фармацевтическую компанию, которая его выпустила, оштрафовали на $92 тыс.

Школьница, 13 лет, родила ребенка во время экзамена по математике. Инцидент произошел в начальной школе святого Баликуддембе в Уганде.