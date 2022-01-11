Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане

В крупнейшем городе Казахстана Алматы в ходе "зачисток" задержали 1 237 человек. Всех подозревают в "участии в террористических атаках и мародерстве".
Всего после беспорядков в стране задержали более 9,9 тыс. людей, сообщает KazTAG со ссылкой на местную комендатуру.
"Силовики изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов. Зачистили участки Ауэзовского, Алатауского и Медовского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алматы. Его деятельность обещают возобновить после стабилизации ситуации в городе", - говорится в сообщении.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса (парламента - Gazeta.ua), где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с речью по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. Предыдущего премьера Аскара Мамина Токаев освободил от должности 5 января. Тогда же в отставку было отправлено и все правительство.
С утра текущих суток в стране возобновилась работа интернета. За прошедшие сутки его включали позже и выключали около 13:00.
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2 января в городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
5 января правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации.
Силовики начали активную фазу подавления акций протеста, которую власть называет антитеррористической операцией. Президент Казахстана Токаев попросил ОДКБ ввести войска.
6 января Российская Федерация отправила в страну части воздушно-десантных войск, участвовавших в агрессии против Украины.
10 января Токаев заявил о подавлении протестов.
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