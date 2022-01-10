Токаев заявил о подавлении протестов в Казахстане

Президент говорит, что силовики ищут причастных к беспорядкам. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о возобновлении порядка в государстве.

Об этом он заявил на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Интерфакс.

"Порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях", - сказал Токаев.

Добавил, что в полицию доставили около 8 тыс. человек. Правоохранители проверяют их причастность к убийствам и мародерству. Изъяли 116 единиц оружия.

"Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, применяющих новую тактику маскировки - переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Должна быть большая напряженная работа, задействованы ветераны правоохранительных органов и армии", - заявил Токаев.

Президент говорит, что протесты координировались из одного центра.

"Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция приобрела решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительные органы, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телебашню и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных", - заявил Токаев.

Он добавил, что власть якобы услышала протестующих.

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"Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, ожесточенные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли", - заявил Токаев.

Добавил, что миротворческие задачи выполняют 2030 военных ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане был введен "критически красный" уровень террористической опасности.