По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов

После скандала с обнаженными украинками в Дубае, многие впервые узнали, что в мусульманских странах даже за частичную наготу могут оштрафовать.

В арабских государства нет градации - топлесс или полное обнажение. Все это считается оскорблением общественной морали и наказывается административным и даже уголовным порядком, пишет OBOZREVATEL.

В Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Сирии, Ливане, ОАЭ и исламских странах Африки по законам шариата женщина обязана скрывать свою внешность в публичных местах, чтобы не вводить в соблазн мужчин. Местные жительницы могут открывать только лицо и кисти. В Афганистане и Пакистане за хотя бы частичное обнажение представительницу женского пола могут казнить избиением камнями, в других она получит телесное наказание и серьезный тюремный срок. Почти такие же наказания ждут и туристок, которые нарушили закон.

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С 2019 году в Саудовской Аравии действует "закон о публичной порядочность", определяющий правила, которых должны одинаково соблюдать и местные жители, и туристы. Кроме того, за хранение наркотиков в этих странах может угрожать не только тюремный срок, но и даже смертная казнь.

В Сингапуре и Таиланде публичное обнажение также грозит преступлением. Например, в Сингапуре закон запрещает ходить голышом даже в собственном доме за открытых штор. За это нарушение грозит штраф до $2 тыс. или арест до 3 месяцев. А в Таиланде, известный как центр секс-туризма, нет ни одного легального нудистского пляжа.

В Греции женщинам разрешено загорать без верха от купальника, но вот если полиция заметит отсутствие и нижней части бикини, то может оштрафовать на сумму до €500. Подобные штрафы можно получить и в Сербии.

С 2019 года власти Рима издала закон, запрещающий мужчинам обнажать верхнюю часть тела в общественных местах. В других уголках Италии закон запрещает обнажаться даже на пляжах "некрасивым" женщинам с лишним весом. Так, в законе Тропея дословно говорится: "Женщинам, толстые, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде". В городе Палермо всем женщинам можно раздеваться догола, а вот мужчинам - нет.

А в Барселоне штрафы в €300-500 предусмотрены и для тех, кто выйдет за территорию нудистского пляжа без одежды.

Законы о непристойном поведении в Америке отличаются в зависимости от штата. В общем, на территории страны публичная нагота остается незаконной, хотя в некоторых штатах людям независимо от пола можно раздеваться в общественных местах, если нет цели "шокировать, пробудить или оскорбить других людей". В Нью-Йорке официально разрешено женщинам ходить по улицам с голой грудью.

Стоит отметить, что в штате Калифорния за призывы к беспорядкам и массовых мероприятий типа митингов, установлен штраф $1000 и до нескольких лет тюрьмы. Такими считаются и поступки, "беспокоят" окружение, даже если их совершат лишь 2 человека.

На Кубе внимание полиции вам обеспечен, если вы приехали отдыхать на курорт со своей второй половинкой одного с вами пола. Если такая пара будет на улице проявлять свои чувства и это кто-то увидит, то объяснять свое поведение придется уже в полицейском участке. Кроме того, в стране уголовный срок грозит за фотографирование военных объектов, электростанций, мостов, демонстрации и митинги. Такие же правила действуют в Египте и Зимбабве.

Фото: pixabay.com

Среди задержанных женщин, которые снимались обнаженными на балконе небоскреба в Дубае ОАЭ, есть 11 украинок. Всего за решетку попали 18 человек, из которых один - мужчина.