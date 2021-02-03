По городу ползала 4-метровая змея

Змея, которую поймали в шотландском портовом городе / Daily Star

На строительной площадке в Шотландии вызвали полицию, когда заметили змею длиной 4,27 метра.

Сообщение поступило сразу после того, как в окрестностях города Гриноке люди обращались в милицию с обращениями, что видели больших рептилий. Об этом пишет Daily Star.

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Видео, опубликованное в соцсетях, показывает большую змею, которая лежит на траве у паба в Гриноке. Животное забрала Служба защиты животных. Полиция подтвердила, что змею поймали. Сейчас она проходит обследование и лечение в местной ветеринарной клинике.

"Призываю всех, кто может столкнуться с змеей, не приближаться к ней, а вызвать полицию, чтобы сообщить о местонахождении. На данном этапе проводим расследование на местном уровне, чтобы установить, не пропала где-то змея", - сказал местный полицейский Пол Томпсон.

После того, как змею поймали, больше таких сообщений не было.

Между тем, в августе прошлого года известного южноафриканского защитника природы Веста Мэтьюсон убили две львицы, которых раньше он спас от охотников.