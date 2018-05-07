Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление

Во время инаугурации Владимира Путина не смогли поднять российский флаг. Фото: media.slovoidilo.ua

Во время инаугурации Владимира Путина над Кремлем в нужный момент не смогли до конца поднять российский флаг.

Церемония прошла под приспущенным флагом, что является неблагоприятным знаком, считает астролог Влад Росс.

"Такой знак говорит о том, что Россию ждет печальное событие. Возможно оно наступит уже этим летом, а именно — во второй половине июля-августе. Вот как недавно вся Россия была потрясена трагедией в Кемерово, так и летом может произойти подобная катастрофа", - заявил астролог в комментарии "Главреду".

По его словам, были и другие плохие знаки. Среди них — полная Луна, которая начинает убывать.

"Худшего времени для инаугурации не придумаешь — Луна на ущербе, еще и с кармическим Заходящим Узлом Кету. Это всегда обещает свержение власти".

Еще один плохой вестник — жесткий квадрат между Марсом и Ураном.

"Это говорит о том, что случится неожиданный уход из власти", - сказал Росс.

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Все перечисленные астрологические явления в день инаугурации говорят о том, что Путин не продержится до конца своего президентского срока, считает астролог.

"Максимальный период, который он может продержаться у власти, связанный с цифрой три. Или это будет три месяца, то три года — посмотрим. В любом случае, все указывает, что нечто должно произойти через три месяца или через три года".

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и возглавлять страну следующие шесть лет. На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей.