"Пленки Деркача": контрразведка объяснила, как повлияла Россия на выборы в США

Некоторые представители российской власти стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении. Фото: unsplash.com

Россия использовала бывшего "регионала", а сейчас внефракционного нардепа Андрея Деркача, чтобы повлиять на выборы в США. В частности, подорвать репутацию кандидата в президенты Джо Байдена.

Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Еванина. По его словам, о влиянии украинского нардепа свидетельствуют "пленки Деркача", говорится на сайте Национального центра контрразведки и безопасности.

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"Нынешние действия России согласуются с публичной критикой Москвы в адрес Байдена тогда, когда он еще был вице-президентом США. Его критиковали за роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России", - сообщил Еванина.

Отметил, что некоторые представители российской власти стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.

9 июля народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи. Заявил, что на них зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. Они будто бы в дружеской манере обсуждают "минские договоренности". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Право на власть" заявил, что внутри Украины происходит мощная информационная российская агрессия.