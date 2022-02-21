План нападения Путина на Украину уже начался - данные западной разведки

В Белом Доме заявили, что все указывает на скорое вторжение РФ в Украину. Фото: Reuters

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что план президента России Владимира Путина по поводу нового вторжения в Украину фактически "уже начался".

Об этом пишет Sky News.

"Разведанные, которые мы видим, свидетельствуют о том, что Россия намерена приступить к вторжению и что план президента Путина фактически уже начался. Мы видим, что элементы российского сценария, которые мы ожидаем увидеть в определенных ситуациях, начинают воспроизводиться в реальном времени" - сказал пресс-секретарь Джонсона.

Он подчеркнул, что разведданные указывают, что РФ все еще намерена начать вторжение, и "мы готовы действовать при необходимости".

"Но самое важное, что мы все еще думаем, что есть окно для дипломатии – как мы убедились во время обсуждений в выходные – и мы хотим его исследовать", - добавил пресс-секретарь.

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В Соединенных Штатах Америки также заявили, что располагают информацией, указывающей на вероятное выполнения россиянами плана Путина по масштабному военному вторжению в Украину.

Об этом заявил советник Белого дома Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

"Мы видели лишь за последние 24 ч. дальнейшее продвижение российских подразделений к границе без какого-либо другого вменяемого объяснения, кроме подготовки к нападению. Мы не можем предсказать точное время или даты, но это точно выглядит так, как россияне продвигаются", – сказал Салливан.

По его словам, президент США Джо Байден готов к переговорам и к совместному с партнерами и союзниками Вашингтона "обеспечению последствий для России" в случае нападения.

С осени прошлого года в СМИ появляются сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает. В то же время, требует от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут. 18 февраля президент США Джо Байден заявил, что "убежден" в принятии Владимиром Путиным решение вторгнуться в Украину и что это может произойти в ближайшие дни.