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воскресенье, 13 марта 2022 14:22

Пивной гигант отказался от заработков в России – что это значит

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Международная бельгийская пивная корпорация ABInBev отказалась от всей прибыли с российского рынка.

Увеличиваем объем гуманитарной помощи Украине, говорится в заявлении компании.

"Мы оказываем критически необходимую помощь нашим 1800 сотрудникам в Украине и их семьям, включая предоставление жилья и финансовую поддержку. Дополнительно к благотворительной помощи, перечисленной через Красный Крест, мы сотрудничаем с другими компаниями по производству потребительских товаров и местными организациями по передаче продуктов питания, одеял, медикаментов", - говорится в обращении.

Автор: ABInBev
  Международная пивная корпорация отказалась от заработков в России
Международная пивная корпорация отказалась от заработков в России

Корпорация с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, имеет совместное предприятие в Украине и России.

"У нас нет контролирующей доли в предприятии. Обратились к контролирующему акционеру с требованием об остановке лицензии на производство и продажу бренда Bud", - говорится в заявлении.

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ABInBev выпускает пиво под почти 300 товарными знаками. Среди них – Budweiser, Stella Artois, Beck's.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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