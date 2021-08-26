Питона разорвало от съеденного теленка

Бирманский питон, разорванный теленком / ViralPress

Дикий бирманский питон съел целого теленка и умер ужасной смертью, когда живот лопнул.

Змея длиной 4,6 м умерла на травянистом пастбище, где 21 августа напала на пасущего 2-летнего теленка на севере Таиланда. Об этом пишет Daily Star.

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Фермер, искавший пропавшего несколько дней назад теленка, был шокирован, когда вместо него нашел окровавленные останки обоих животных. На кадрах видно, как змея лежит в высокой траве, а ее живот разорван из-за давления гигантской еды.

"Питон проголодался и увидел теленка. Задушил его и проглотил. После того как тело внутри распухло и сильно растянуло живот, змею разорвало. Это была страшная сцена", - казал местный житель.

Змее было восемь лет. Она не смогла переварить мертвое парнокопытное. После проверки властями животных сожгли и закопали останки на пустыре.

В Австралии огромный питон длиной 3 м высунулся из прохода со специями в супермаркете и оказался в нескольких сантиметрах от лица покупателя.