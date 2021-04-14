Пиццу от Domino's привозят автономные автомобили-роботы

Доставка пиццы автономным автомобилем-роботом в США / CNN

В американском Хьюстоне пиццерия Domino's запустила службу доставки автомобилей-роботов для клиентов. Части клиентов пищу доставляют полностью автономные транспортные средства производства Nuro.

Клиент может выбрать доставку роботом и получает текстовое сообщение с обновленной информацией о местонахождении автомобиля и кодом, который следует использовать для получения заказа. Как только машина подъезжает, клиент вводит номер на сенсорном экране бота, и двери машины открываются, чтобы отдать пищу. Об этом пишет CNN.

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Автомобиль-робот Nuro - первый полностью автономный транспортное средство доставки, которые получил одобрение регулирующих органов министерства транспорта США в прошлом году.

Это не первая попытка Domino's ввести автономные доставки. В 2017-м компания использовала беспилотный гибрид Ford Fusion для доставки пиццы клиентам в городе Анн-Арбор, США. В 2013-м Domino's тестировала доставку пиццы с помощью беспилотников в Великобритании.

Хотя эти эксперименты полезны, когда речь идет об инновациях и создание рекламы для бренда, однако пока клиенты не должны ожидать серьезных изменений в способах доставки еды.

"Нашему бренда еще предстоит многое узнать об автономных доставки. Эта программа позволит лучше понять, как клиенты реагируют на такие способы, как взаимодействуют с роботом и как это влияет на нашу работу ", - говорит об инициативе старший вице-президент Domino's Деннис Мелони.

Domino's - не первая сеть пиццерий, которая использует эту технологию. В 2018-м Pizza Hut объявила, что работает с Toyota над выпуском полностью автономного автомобиля для доставки.