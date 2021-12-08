Pfizer против Omicron. Эксперты проанализировали влияние Covid-вакцины

Вакцина Pfizer не защитит от нового штамма. Фото: Reuters

Вакцина против Covid-19, разработанная американской фармкомпанией Pfizer, менее эффективна в борьбе с новым штаммом коронавируса Omicron.

Об этом заявили южноафриканские ученые, сообщает NBC News.

Исследование базируется на образцах крови 12 пациентов, полностью привитых вакциной от Pfizer, не получивших дополнительной (бустерной) инъекции.

В то же время, от последствий Omicron могут защититься люди, которые переболели естественным путем и вакцинировались против Covid-19.

"Предыдущая инфекция, за которой появилась вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит уровень нейтрализации и, вероятно, обеспечит защиту от тяжелого заболевания в случае инфицирования Omicron", - заявили южноафриканские ученые.

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Результаты могут измениться, когда исследователи проведут большее количество экспериментов.

Новый штамм коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике 24 ноября. Его источником может быть пациент с ослабленным иммунитетом, полностью не вылечившийся от предыдущего варианта Covid-19. Вирус долгое время был в организме человека и успешно мутировал. Уже через неделю Omicron распространился по миру. Его зафиксировали в 24 странах, в том числе в большей части Западной Европы и США. В Украине на 2 декабря случаев заражений штаммом Omicron не фиксировали.