Песков заявил, что Путин не получал предложений встретиться в Ватикане

Прессекретар Путина Дмитрий Песков / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не получали от президента Зеленского предложения встречи в Ватикане.

Об этом Песков заявил во время ежедневного брифинга, - пишет издание "Цензор.НЕТ".

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"Возможно, Зеленский лично принимает решения, быстро все устанавливает. Но у нас есть определенный процесс формирования позиций, а после собираются и разговаривают. К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой по этому поводу", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли у Кремля возражения против Ватикана как возможного места встречи, Песков ответил: "В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены конкретные предложения. Пока нет ничего. Поэтому нет ни повестки дня, ни чего-либо другого".

"Принято, что заранее обмениваются идеями, затем формулируют позиции, собираются и ведут переговоры. Ждем, когда какие-то предложения поступят", - добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее президент Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений, но не войны на востоке Украины.

Тогда Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - идеальное место для диалога с главой Кремля.