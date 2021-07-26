Песчаная буря вызвала ДТП с участием 20 машин: семь человек погибли

Фото: Utah Highway Patrol

В штате Юта, США, песчаная буря привела к масштабной аварии в округе Миллард. Столкнулись не менее 20 машин.

Об этом сообщили в дорожном патруле штата.

В результате ДТП погибли семь человек, еще несколько в критическом состоянии.

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Сильный ветер поднял песок и создал песчаный столб, который ухудшил видимость на проезжей части.

Полиция привлекла силы из других округов для борьбы с последствиями катастрофы.

Северную провинцию Китая Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Песчаная буря высотой более 100 м вызвала полный хаос в городе Дуньхуан на северо-западе страны.