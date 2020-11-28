Первый в истории афроамериканец стал кардиналом

Кардинал Уилтон Грегори / CNN

Архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори стал первым афроамериканским кардиналом в истории Католической церкви.

Грегори стал одним из 13 кардиналов и единственным американцем, которого повысила в католической духовной иерархии Коллегия кардиналов в Риме. Об этом пишет CNN.

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Из-за пандемии в Риме не было двух епископов, которых посвятили в кардиналы. Это тоже произошло впервые в истории католицизма. Среди посвященных были также другие не белокожие архиепископы - из Руанды, Брунея, Чили и Филиппин. 72-летний Грегори стал самым высокопоставленным афроамериканским католиком в истории США.

"Пора поблагодарить Бога за уникальный момент в моей жизни и в жизни Церкви в США. Надеюсь, это знак для афроамериканского общества, что Католическая церковь испытывает большое внимание, уважение и почет к людям с моим цветом кожи", - сказал Грегори.

Кардинал Грегори будет одним из ближайших советников папы и одним из примерно 120, кто, видимо, выберет следующего понтифика.

Папа Франциск уделяет пристальное внимание расовой динамике в США. Архиепископ Грегори обошел нескольких других, которые могли стать кардиналами. Также папа осудил трагической смерти Джорджа Флойда - афроамериканца, убитого полицейским в Миннесоте в мае, и поддержал американского епископа, который стал на колени в молитве во время протестов Black Lives Matter. Ранее в этом месяце папа встретился с баскетболистами NBA в Ватикане и призвал их продолжать борьбу за расовую справедливость и экономическое равенство.