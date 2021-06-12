Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Первый успешный беспосадочный перелет через Атлантику / Getty Images

15 июня 1919-го британцы Джон Алкок и Артур Браун приземлились в ирландском Клифдена, завершив первый в истории беспосадочный перелет через Атлантику. За свою достижения они получили большое денежное вознаграждение от газеты Daily Mail и были удостоены рыцарского звания.

Первую попытку перелететь Атлантический океан в 1857-м совершил американец Джон Вайс, однако потерпел неудачу, когда его воздушный шар попала в шторм у Нью-Йорка. Неудачной оказалась тоже попытка американца Тадеуша Лоу, чьим намерениям помешала Гражданская война в США - ветер отнес его в ту сторону, он совершил вынужденную посадку, и был арестован как шпион Севера.

Извержение вулкана Кракатау в 1883-м открыло человечеству факт существования высотных воздушных течений. Справиться с ними стало возможным только после появления в 1903-м самолетов. Их конструкция стремительно совершенствовалась и уже 13 января 1908-го англичанин Фарман первым в мире преодолел расстояние в 1 км.

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Полеты того времени вызвали интерес у публики и в апреле 1913-го английская газета Daily Mail объявила приз в 10 тыс фунтов, что более $1 млн сейчас, за первый трансатлантический перелет меньше, чем за 72 ч. Мировая война помешала таким попыткам и впервые пересечь самолетом Атлантику удалось в начале мая 1919-м - американцы Джон Порт и Глен Кертис за 23 дня перелетели по маршруту США - канадский остров Ньюфаундленд - Азорские острова - Португалия - Великобритания, использовав два гидроплана и осуществив шесть остановок.

В годы Первой Мировой войны Джон Алкок и Артур Браун служили пилотами. Оба сбили, они выжили и попали в плен, где провели по два года. Браун в Германии до сентября 1917-го. Алкок в Турции до марта 1919-м. Неудачную попытку перелететь Атлантику 18 мая 1919-го совершили австралийский пилот Гарри Хокер и штурман Кеннет Маккензи-Грив, которые через 4 часа после взлета из-за отказа двигателя упали в океан.

Задача, поставленная Daily Mail, удалось выполнить двум британцам - пилоту Джону Алкок и штурману Артуру Брауну, которые 14 июня 1919-го на бомбардировщике Vickers Vimy вылетели с аэродрома города Сент-Джонс на Ньюфаундленде. Они почти месяц ждали хорошей погоды, однако перегружен топливом самолет не смог подняться выше 400 м и им 7 часов пришлось лететь в полном тумане, который изменился снежным ураганом. Высоту в 3700 м им удалось набрать только к вечеру.

Преодолев без посадки за 16 ч и 27 мин 3190 км, 15 июня 1919 года они сели на поле у ​​ирландского города Клифден, перевернувшись при посадке, когда колеса самолета увязли в почву.