Первый пошел. За штурм Капитолия дали тюремный срок

За штурм Капитолия дали реальный тюремный срок. Фото: Reuters

Участнику январского штурма Капитолия США, который признал себя виновным, был вынесен приговор.

38-летнего жителя Флориды Пола Ходжкинса приговорили к восьми месяцам лишения свободы, сообщает CNN.

В прошлом месяце он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса - в частности, подсчету голосов выборщиков, который он помог отложить, ворвавшись в зал заседаний Сената. Он провел внутри около 15 минут, надев рубашку Дональда Трампа и неся флаг Трампа.

Министерство юстиции Соединенных Штатов просило приговорить его к 1,5 годам лишения свободы. В то же время защита Ходжкинса добивалась условного срока.

Всего обвинения были предъявлены почти 550 участникам беспорядков, и, по данным Министерства юстиции, по меньшей мере 230 из них были обвинены в том же преступлении, связанном с препятствованием, в котором Ходжкинс признал себя виновным.

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6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.