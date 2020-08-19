Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 234
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 90
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 864
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 855
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 252
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 495
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Фото
Все фото
21
11
6
6
10
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Видео
Все видео
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 864
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1359
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1782
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 99
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
среда, 19 августа 2020 17:16

Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд

  Комментировать
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд
"Гарри Поттер и философский камень" собрал в прокате более $1 млрд. Фото: List.in.ua

Первая экранизация книжной саги о волшебниках Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" собрала в прокате более $1 млрд.

В китайском прокате картина собрала около $13 млн за последнюю неделю. Это позволило кассовым сборам достичь значительной суммы в $1001 260 000, - пишет Variety.

Ранее среди фильмов британско-американской серии о Гарри Поттере отметку в миллиард долларов пересекла лишь вторая часть "Гарри Поттер и Дары смерти" с $1,3 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малыши - основатели Киева перевоплотились в героев саги о Гарри Поттере

Цикл романов о Гарри Поттере выходил в течение 1997-2007 годов. А в 2016-м издали восьмую книгу серии - пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя". Действие произведения происходит через 19 лет после битвы за Хогвартс. В общем продали более 500 млн экземпляров Поттерианы. Это самая успешная книжная серия в истории. Переведена на более чем 75 языков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Сжег документы и застрелился - командир повстанцев не дался врагу

Националисты создали отряды самообороны

Крестьяне подняли восстание

Начался путч

Издали документ о злоупотреблении властью

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Иностранные клички космонавтов изменили на русские

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 53354
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 39583
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 9621
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 8505
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 7776
Мир
Координационный совет беларусской оппозиции не боится угроз Лукашенко
Координационный совет беларусской оппозиции не боится угроз Лукашенко Просмотров: 207
У Ефремова покажут доказательства его невиновности в смертельной аварии
У Ефремова покажут доказательства его невиновности в смертельной аварии Просмотров: 441
ЕС не признал результатов выборов президента в Беларуси
ЕС не признал результатов выборов президента в Беларуси 1 Просмотров: 783
В Минске умер еще один протестующий. Ему силовики прострелили голову
В Минске умер еще один протестующий. Ему силовики прострелили голову Просмотров: 342
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими в Беларуси
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими в Беларуси Просмотров: 702
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
2
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Голосов: 2166
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua