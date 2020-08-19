Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд

"Гарри Поттер и философский камень" собрал в прокате более $1 млрд. Фото: List.in.ua

Первая экранизация книжной саги о волшебниках Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" собрала в прокате более $1 млрд.

В китайском прокате картина собрала около $13 млн за последнюю неделю. Это позволило кассовым сборам достичь значительной суммы в $1001 260 000, - пишет Variety.

Ранее среди фильмов британско-американской серии о Гарри Поттере отметку в миллиард долларов пересекла лишь вторая часть "Гарри Поттер и Дары смерти" с $1,3 млрд.

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Цикл романов о Гарри Поттере выходил в течение 1997-2007 годов. А в 2016-м издали восьмую книгу серии - пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя". Действие произведения происходит через 19 лет после битвы за Хогвартс. В общем продали более 500 млн экземпляров Поттерианы. Это самая успешная книжная серия в истории. Переведена на более чем 75 языков.