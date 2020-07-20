Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Автор: twitter.com 11 млн экземпляров фэнтези-романа "Гарри Поттер и смертельные реликвии" приобрели за 24 часа после релиза в Великобритании и США. Этот рекорд скорости продаж держится 13 лет. В частности, в Соединенных Штатах в течение первых суток продавали более 100 экземпляров в секунду

21 июля 2007 года в лондонском издательстве "Блумсбери Паблишинг" вышла финальная седьмая книга о юном волшебнике Гарри Поттере "Гарри Поттер и смертельные реликвии" английской писательницы Джоан Роулинг. В течение первых суток с момента релиза романа в Великобритании и США было продано рекордные 11 миллионов экземпляров.

Гарри, Рон и Гермиона отправляются в опасное путешествие, чтобы найти и уничтожить секрет бессмертия темного лорда Волдеморта - горокраксы. Между тем продолжается магическая война. Пожиратели смерти берут под свой контроль Министерство магии и школу волшебства Хогвартс. Терроризируют и арестовывают повстанцев и маглорожденных, а также стремятся поймать Гарри Поттера, по сюжету.

"Я никогда в жизни не переживала столь смешанных чувств: одновременно угнетение и эйфорию. "Смертельные реликвии" - мое любимое произведение и лучший способ завершить весь цикл", - писала Джоан Роулинг в сообщении на своем сайте после окончания работы над романом.

Релиз книги состоялся в первую минуту после полуночи по западноевропейскому летнему времени. Этому предшествовал вечер пения и чтений в Музее естествознания в Лондоне, на котором присутствовала автор рядом с 1700 гостями, выбранными жеребьевкой.

В июле 2007-го британская газета The Daily Telegraph сообщила, что седьмой роман о Гарри Поттере приобрело 10% населения Великобритании в течение первых 5 дней. Всего продали более 65 млн экземпляров "Смертельных реликвий".

На украинском книга вышла 25 сентября 2007-го в киевском издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и была первым в мире переводом с английского. Переводчик Виктор Морозов работал над произведением 40 дней, что на 11 дней меньше запланированного. Стартовый тираж составлял 150 тыс. экземпляров.

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Цикл романов о Гарри Поттере выходил в течение 1997-2007 годов. А в 2016-м издали восьмую книгу серии - пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя". Действие произведения происходит через 19 лет после битвы за Хогвартс. В общем продали более 500 млн экземпляров "Поттерианы". Это самая успешная книжная серия в истории. Переведена на более чем 75 языков.