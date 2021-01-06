Первую в мире рождественскую открытку продают за $ 25 тыс.

В Британии выставили на продажу первую в мире рекламную рождественскую открытку, которая в 19 веке возмутила пуритан.

Об этом рассказал CNN американский антиквартний дилер Джастин Шиллер.

Открытку выпустили в 1843 году Генри Коул, Джон Калькотт Горсли и Джозеф Кандалл. В тот же год Чарльз Диккенс опубликовал "Рождественскую песню".

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На открытке изображена семья, которая собралась за столом. Родственники веселились и пили вино из бокалов. Тогдашних жителей Британии возмутило изображение, ведь в то время алкоголь был запрещен.

Рождественскую открытку продают на аукционе за $ 25 тыс.

Автор: CNN Первая рождественская открытка.

На Рождество хочется особой уютной атмосферы. В этом поможет праздничное сервировки в красных, зеленых и серебряных тонах. А для создания более элегантного вида вашего праздничного стола можно использовать сливочные цветы с золотыми акцентами, и блестящими элементами.