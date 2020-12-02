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четверг, 03 декабря 2020 09:31

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

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Первое SMS было: &quot;Счастливого Рождества&quot;
Телефон Orbitel 901, на который пришло первое в мире смс / Wikipedia

3 декабря 1992-го британский инженер Нил Папворт из компании Sema прислал с компьютера первое в мире SMS-сообщение, которое получил на телефон директор компании Vodafone Ричард Джарвис. Первая коммерческая сеть сервиса коротких сообщений заработала в следующем году в Финляндии.

Идея передачи текстовых сообщений в сети GSM возникла в 1985 года. Ее разрабатывала франко-немецкая группа инженеров, которые предложили создать специальную службу передачи алфавитно-цифровых сообщений. Для уменьшения нагрузок на телекоммуникационные сети, их планировали передавать в периоды меньшего голосового трафика, что заставило ограничить длину сообщений до 160 символов.

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Первый звонок в сети GSM осуществили 27 марта 1991-го в сети финского оператора Radiolinja, который первым в Европе начал коммерчески обслуживать абонентов.

Первое SMS прислал 3 декабря 1992 года инженер 22-летний Нил Папворт из компании Sema, работавший в британском городе Ньюбери. Он отправил с компьютера SMS Happy Christmas, то есть "Счастливого Рождества", директору компании Vodafone Ричарду Джарвису, который получил его в лондонском офисе на телефон Orbitel 901. Через 9 дней финская компания Nokia анонсировала выход телефона Nokia 1011 - первого массового телефона, способного отправлять и получать SMS.

1995-го в среднем пользователь отправлял 50 SMS-сообщений в год. К 2000 року - 35 в месяц. По состоянию на 2017-й в мире присылают 23 млрд SMS в день.

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Дата
03
декабря

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

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