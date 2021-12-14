Первая страна в мире ввела рабочую неделю в 4,5 дня

Глава МИД ОАЭ и израильский премьер в столице Эмиратов Абу-Даби / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной в мире, которая официально ввела рабочую неделю, короче пяти дней.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ОАЭ.

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Начиная с 1 января 2022 года, в ОАЭ будет рабочая неделя в 4,5 дня, а выходные будут начинаться в полдень в пятницу и продлятся до воскресенья. Изменения также коснутся часов работы. С понедельника по четверг рабочий день будет начинаться в 7:30 утра и заканчиваться в 15:30. В пятницу – с 7:30 утра до 12:00.

Этот переход также означает смену традиционной рабочей недели, принятой в большинстве стран Ближнего Востока. Обычно там работают с воскресенья по четверг, а пятница и суббота – выходные. Это позволяет использовать полный выходной день для соблюдения религиозных обрядов мусульманской молитвы в пятницу.

Правительство ОАЭ надеется, что долгие выходные будут способствовать балансу между работой и личной жизнью, а также улучшат социальное благополучие жилья.

Эти изменения касаются только государственных чиновников, хотя, вероятно, пример будет последовать частный сектор. Несколько школ и университетов в ОАЭ уже объявили, что изменят расписание в соответствии с новой рабочей неделей.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян в ходе разговора обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба украинского лидера.