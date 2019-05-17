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пятница, 17 мая 2019 12:41

Первая страна в Азии легализовала однополые браки

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Первая страна в Азии легализовала однополые браки
В Тайване легализовали однополые браки. Фото: REUTERS.

Парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков. Страна стала первой в Азии, которая узаконила браки между людьми одного пола.

Еще 2017-го Конституционный суд страны решил, что однополые пары имеют право на брак, и предоставил парламенту 2 года, чтобы внести изменения в законодательство.

Конечным сроком было 24 мая 2019-го, передает ВВС.

На рассмотрении у депутатов было 3 проекта. Они приняли самый (66 голосов "за", 27 - "против"), отмечает BBC. В 2 отклоненных документах, представленных консерваторами, браки однополых пар называли "однополые семейные отношения" или "однополые союзы".

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Принятый документ был единственным, который предоставляет однополым парам право на усыновление.

Закон еще должен подписать президент.

Женщинам, которым в России не удалось подыскать пару, стоит переезжать в Африку или Китай и продолжать поиски спутника жизни там. Такой совет незамужним россиянкам дал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов.

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