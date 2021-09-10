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пятница, 10 сентября 2021 10:26

Первая страна ЕС отменила коронавирусные ограничения

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Первая страна ЕС отменила коронавирусные ограничения
В Дании отменили коронавирусные ограничения. Фото: Reuters

В пятницу, 10 сентября, Дания отменила все карантинные Covid-ограничения и стала первой страной в Европейском Союзе, которая вернулась к доковидной жизни.

Об этом сообщило издание Politico.

В Дании вакцинировали от коронавируса более 80% взрослого населения. При этом смертность от Covid-19 и заболеваемость имеют низкие показатели.

"Covid-19 больше не является критической угрозой для общества", - еще в августе отметил министр здравоохранения Магнус Хойники.

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С 10 сентября для посещения баров, ресторанов, музеев, спортивных центров и ночных клубов не нужны Covid-паспорта.

Все работники возвращаются в офисы, школы – к традиционной форме обучения. В общественном транспорте можно находиться без защитной маски.

40-летний Бенджамин Глинн из Великобритании приехал в Сингапур и отказывался там носить защитную маску. Местный суд приговорил нарушителя к шести неделям тюрьмы.

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Дата
10
сентября

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