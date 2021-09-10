Первая страна ЕС отменила коронавирусные ограничения

В пятницу, 10 сентября, Дания отменила все карантинные Covid-ограничения и стала первой страной в Европейском Союзе, которая вернулась к доковидной жизни.
Об этом сообщило издание Politico.
В Дании вакцинировали от коронавируса более 80% взрослого населения. При этом смертность от Covid-19 и заболеваемость имеют низкие показатели.
"Covid-19 больше не является критической угрозой для общества", - еще в августе отметил министр здравоохранения Магнус Хойники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство утвердило обязательную вакцинацию медиков и новые коронавирусные правила
С 10 сентября для посещения баров, ресторанов, музеев, спортивных центров и ночных клубов не нужны Covid-паспорта.
Все работники возвращаются в офисы, школы – к традиционной форме обучения. В общественном транспорте можно находиться без защитной маски.
40-летний Бенджамин Глинн из Великобритании приехал в Сингапур и отказывался там носить защитную маску. Местный суд приговорил нарушителя к шести неделям тюрьмы.
Комментарии