Первая международная поездка нового главы ОБСЕ будет на Донбасс

Збигнев Рау совершит свой первый визит в Украину в должности главы ОБСЕ. Фото: facebook.com/RauZbigniew

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который будет возглавлять Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), первый визит на этом посту совершит в Украину. Посетит Донбасс.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 13 января в Вене.

"Я считаю затяжные конфликты самыми опасными. Один из них - это конфликт внутри и вокруг Украины. Я намерен сделать первый визит как глава ОБСЕ в Украину. Безусловно, приеду на Восток страны, чтобы на месте увидеть, какая там ситуация", - сказал Рау.

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1 января 2022 года Польша начала годовое председательство в ОБСЕ в Европе. Официально с нового года работой ОБСЕ руководит Збигнев Рау. Во время годового председательства ОЬСЕ в Европе Польша обещает сосредоточиться на вопросе Украины.