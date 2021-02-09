Первая арабская межпланетная миссия достигла Марса

Зонд ОАЭ достиг Марса. Фото: rusunion.com

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов Hope сегодня, 9 февраля, выходит на орбиту Марса.

Прямая трансляция прибытия межпланетной миссии доступна на официальном сайте.

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Зонд запустили в июле 2020 года. Аппарат изучит процессы в атмосфере Марса и его погоду. С помощью этой информации можно узнать, почему атмосфера планеты теряет водород и кислород.

Миссия продлится 1 марсианский год.

Китайская космическая станция "Тяньвень-1" сделала фото Марса с расстояния 2,2 млн км и передала снимок на Землю.