Перекрыли дороги и эвакуируют людей: в Альпах обвалится большой ледник

В Альпах в любой момент может обвалиться большой ледник. Фото: Lenta

В Италии из-за угрозы обрушения ледника перекрыли дорогу и проводят эвакуацию людей из домов возле альпийской вершины Монблан.

От ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас в массиве Монблан может оторваться 250 тыс. кубических метров льда. Об этом сообщает CNN.

Эксперты не смогли точно определить время обрушения, однако наблюдения в августе и сентябре показали, что ледник перемещался со скоростью от 50 до 60 сантиметров в день.

"Эти явления еще раз показывают, что гора переживает фазу сильных изменений из-за климатических факторов, поэтому она особенно уязвима", - зявив мэр соседнего Курмайора Стефано Мизерокки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Альпах устроили поминки леднику

Он распорядился закрыть дороги в долине Валь Ферре и эвакуировать горные дома в районе Рошфор. В то же время мэр утверждает, что обрушение ледника не будет угрожать жилым районам или туристическим объектам.

Монблан - вершина в Грайских Альпах. Находится на границе Франции и Италии, имеет наибольшую высоту в Западной Европе - 4808,73 м. Монблан пользуется популярностью у туристов, альпинистов и лыжников.