Перед смертью принц Филипп попросил сына о нескольких вещах

Принц Филипп попросил сына заботиться о маме и королеве / Getty Images

Принц Филипп перед смертью попросил своего старшего сына Чарльза о нескольких вещах.

Когда его жизнь подходила к концу, герцог Эдинбургский вызвал сына на встречу. Тогда он лечился от инфекции и перенес операцию на сердце в больнице. В эмоциональной беседе на больничной койке герцог попросил сына ухаживать за королевой и обсудил, как тот должен вести королевскую семью в последующие годы. Об этом пишет Mirror.

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99-летний Филипп понял, что вряд ли полностью выздоровеет после нескольких недель в больнице, поэтому выразил желание вернуться домой, желая умереть в собственной постели. Когда выписался из больницы 16 марта, где провел 4 недели, то еще была надежда, что доживет до 100-летия 10 июня. Но, хотя он и отдыхал дома, после нескольких недель в больнице и операции на сердце он по-прежнему серьезно болел.

"Мой отец последние 70 лет прекрасно и преданно служил королеве, семьи и стране, а также мира и Британском Содружестве. Мы с семьей скучаем по отцу. Его любили и ценили. Помимо прочего, могу представить, как он был бы тронут, увидев такое ​​количество людей здесь, в других частях мира и Содружества, которые разделяют нашу утрату и печаль. Это поддержит нас в этой потере и в это особенно печальное время", - заявил принц Чарльз.

Принц Чарльз в течение последних нескольких недель поддерживал постоянный контакт с отцом как лично, так и по телефону, и видел его в последний раз во вторник. Принц Филипп умер в пятницу, 9 апреля.