Перед матчем Россия-Дания датские фанаты разрисовали памятник Шевченко

Вандалы разрушили памятник Шевченко. Фото: РБК

В Копенгагене вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко.

Инцидент произошел незадолго до футбольного матча между сборными РФ и Дании, сообщают местные СМИ.

Утром 21 июня прохожие обратили внимание, что памятник украинскому поэту раскрашен в цвета российского флага, а постамент еще и исписан оскорбительными надписями "Krim er Russia" ("Крым – это Россия") и "Fuck NATO".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия наращивает войска в Крыму

Россияне проиграли матч с датчанами со счетом 4:1, вылетев с Евро-2020.