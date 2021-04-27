Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"

Последнее видео с усопшими членами экипажа подводной лодки, которые поют песню "Прощай" / Вооруженные силы Индонезии

Экипаж индонезийской подводной лодки, затонувшей у берегов острова Бали, за несколько недель до трагедии записал на видео песню "Прощай".

На кадрах видно, как все улыбаются и поют. Через несколько недель все 53 члена экипажа погибли, когда военная подводная лодка KRI Nanggala-402 затонула в Балийском проливе, распавшись на три части. Об этом пишет The Sun.

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Военное командование Индонезии опубликовало видео, на котором покойный экипаж поет. В воскресенье, 25 апреля, подводную лодку нашли расколотой на морском дне в водах у берегов Бали.

Власти заявили, что они получили сигналы с места трагедии на глубине около 800 м под водой утром в воскресенье. Использовали подводную спасательную лодку, предоставленную Сингапуром, чтобы получить визуальное подтверждение. Также в воскресенье нашли другие детали судна - якорь и защитные костюмы, которые носили члены экипажа.

Подводная лодка исчезла утром в среду, 21 апреля, во время учений с боевыми торпедами. Военные корабли, самолеты и сотни военных искали ее. Но в воскресенье глава вооруженных сил Хади Тьяджанто заявил, что нет надежды найти экипаж живым.

Индонезийский флот сообщил, что лодка затонула на глубине 800 м, что намного больше, чем разрешенная глубина ее опускания - 200 м, поэтому давление воды раздавил корпус. Судно водоизмещением 1395 т построили в Германии в 1977 году. Оно вошло в состав индонезийского флота в 1981-м.