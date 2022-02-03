"Переброс войск имеет оборонительный и пропорциональный характер" - генсек НАТО

США перебросят дополнительные войска в Польшу и Румынию. Фото: slovoidilo.ua

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг положительно оценил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Это мощный сигнал ответственного подхода США, и (этот шаг — ред.) будет осуществляться наряду с другим вкладом США в нашу общую безопасность, включая 8,5 тыс. военных, находящихся в состоянии повышенной готовности, для сил быстрого реагирования НАТО и авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman, под командованием НАТО, в Средиземном море", - приводят западные СМИ отрывки из заявления Столтенберга.

"Переброс (войск - ред.) носит оборонный и пропорциональный характер, и направляет ясный сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников по альянсу", - добавил он.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен "в ближайшей перспективе" направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе. Тем временем Пентагон привел в повышенную боеготовность 8500 тыс. военнослужащих для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе. Большая часть из них присоединится к силам быстрого реагирования Североатлантического союза. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию СМИ о том, что в ближайшее время США перебросят дополнительные войска в Польшу и Румынию.