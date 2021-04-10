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суббота, 10 апреля 2021 04:05

Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной

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Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной
США требуют объяснений у России относительно ее войск возле границы с Украиной. Фото: Reuters

Вашингтон хочет большей ясности в том, что касается намерений Москвы о наращивании и перемещении военных сил в Крыму и на восточной границе с Украиной.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентная (информационно понятной - ред.) В вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби, пишет "Интерфакс".

"Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.

Представитель Пентагона также повторил утверждение прес-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что РФ сосредоточила на границе с Украиной значительное число войск с 2014 года.

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"Мы помним о конкретной угрозе, которую несут российские военные", - сказал Кирби.

Россия стягивает к оккупированному Крыма эшелоны с военной техникой. Существенно увеличилось количество российских войск у восточных границ Украины.

В то же время в РФ объясняют, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужными. Войска будут находиться у украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил прессекретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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