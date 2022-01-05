Пентагон пока не будет отправлять дополнительные войска в Европу

Представитель Пентагона Джон Кирби / Госдепартамент США

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не планируют увеличить военное присутствие в Европе, но если от стран-союзниц поступит запрос, Вашингтон его рассмотрит.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

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"Если возникнет ситуация с вторжением России в Украину, если некоторые союзники по НАТО запросят дополнительные силы, мы конструктивно рассмотрим эти запросы. Пока ничего из этого не произошло", – сказал Кирби.

Кирби также подчеркнул, что в случае необходимости Вашингтон может перебазировать в Европу своих военных.

"У нас много сил, и некоторые из них можно перебазировать, если бы были запросы", - добавил он.

Ранее глава России Владимир Путин отказался давать гарантии не нападать на Украину, войсками, которые Кремль сосредоточил возле украинских границ и в оккупированном Крыму. Он также заявил, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо для Москвы.

Перед этим в российском МИД выступили против участия Украины в переговорах с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва "не видит" потребности участия Украины в переговорах, прямо касающихся Украины. В то же время Кремль снова угрожает эскалацией, если Альянс отправит военных в Украину.

В то же время Пентагон заказал для Украины 10 патрульных катеров Mark VI в рамках американской программы межправительственной заграничной военной продажи Foreign Military Sales. США законтрактовали строительство очередных двух судов для снабжения ВМС Украины.