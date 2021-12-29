Авианосец США останется в Европе из-за российских войск на границе Украины

Министр обороны США Ллойд Остин на фоне скопления российских военных у границ Украины приказал ударной группе авианосца "Гарри Трумэн" оставаться в районе Средиземного моря.

Авианосная группа должна была выдвигаться на Ближний Восток, передает "Голос Америки".

В Пентагоне считают, что авианосец и пять военных кораблей должны постоянно присутствовать в Европе.

Источник журналистов сообщил, что это необходимо для успокоения американских союзников и партнеров в регионе.

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В ударную группу "Трумэна" входят крейсер "Сан-Хасинто", ракетные эсминцы "Коул", "Бейнбридж", "Грейвли" и "Джейсон Данхэм". К ним присоединился фрегат Королевского флота Норвегии "Фритоф Нансен".

Россия на границе с Украиной наращивает войска и технику. Она хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор перекинула на украинскую границу почти 100 тыс. военных.

На эти действия уже отреагировали украинские международные партнеры.