Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина

Патриарх РПЦ Кирилл считает, что военным нужно умирать за Путина. Фото: tatmitropolia

Епископ российской православной церкви патриарх Кирилл благословил военных умирать за президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил во время службы в главном храме вооруженных сил России, названного в честь Воскресения Христа.

По словам патриарха, россиянам не следует бояться умирать за президента, ведь после смерти их ждет вечная жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Действует на уровне истерии" - как Россия воюет с Православной церковью Украины

"Само название храма - обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все с ним воскреснем, и жизнь вечная. А потому идите смело выполнять свой воинский долг", - заявил он.

Патриарх Кирилл добавил, что те, кто жертвует своей жизнью за родину, будут "вместе с Богом в его царстве славы, вечной жизни".

Около $13,3 млн ежегодно получает патриарх российской православной церкви Кирилл от "налогообложения" храмов в одной только Москве.