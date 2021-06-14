Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина

Епископ российской православной церкви патриарх Кирилл благословил военных умирать за президента РФ Владимира Путина.
Об этом он заявил во время службы в главном храме вооруженных сил России, названного в честь Воскресения Христа.
По словам патриарха, россиянам не следует бояться умирать за президента, ведь после смерти их ждет вечная жизнь.
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"Само название храма - обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все с ним воскреснем, и жизнь вечная. А потому идите смело выполнять свой воинский долг", - заявил он.
Патриарх Кирилл добавил, что те, кто жертвует своей жизнью за родину, будут "вместе с Богом в его царстве славы, вечной жизни".
Около $13,3 млн ежегодно получает патриарх российской православной церкви Кирилл от "налогообложения" храмов в одной только Москве.
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