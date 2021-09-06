Пастора заставили жениться на трупе невесты

Пастор Сандей встречался с невестой пять лет / facebook.com/anita.uzoije

Пастора в Нигерии принудили жениться на трупе невесты, умершей после аборта. Он заставил прервать беременность. В результате она умерла.

Преподобного Эмека Сандея заставила жениться семья Чиомы Окой перед похоронами дочери. Это произошло после того, как он признался в своей роли в ее смерти. Об этом пишет Daily Star.

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Пастор в нигерийском городе Оверри не хотел ребенка из-за взглядов его церкви на младенцев, рожденных вне брака. Он пригласил Окойи к домой и дал ей напиток. Затем срочно доставил потерявшую сознание невесту в больницу, и заставил врача прервать беременность. В процессе произошли серьезные осложнения, приведшие к рвоте женщины кровью. Затем ее доставили в Федеральный медицинский центр. Там она скончалась.

Семья узнала об этом только после того, как результаты вскрытия показали следы успокаивающего препарата в организме Око. Сандей признался в содеянном. Пара встречалась пять лет и обручилась в прошлом году.

Сандея арестовали. Но освободили при условии, что женится на трупе невесты. Ее семья подтолкнула его к женитьбе перед похоронами.

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