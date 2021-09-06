Пастора заставили жениться на трупе невесты

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 261
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 837
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 540
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 450
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 6300
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2133
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 324
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1854
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10125
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3717
Фото
Все фото
10
4
5
10
7
Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества
Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества
Сообщают о госперевороте в Гвинеи. На улицы вывели бронетехнику
Сообщают о госперевороте в Гвинеи. На улицы вывели бронетехнику
&quot;Это не Сербия&quot;: в Черногории проходят массовые протесты
"Это не Сербия": в Черногории проходят массовые протесты
Ратаковски впервые после родов вышла на подиум
Ратаковски впервые после родов вышла на подиум
Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
Видео
Все видео
В Гвинее мятежники арестовали президента
В Гвинее мятежники арестовали президента
Пенсионерка- "зацеперша" остановила движение трамвая
Пенсионерка- "зацеперша" остановила движение трамвая
В Киеве приветствовали украинских параолимпийцев
В Киеве приветствовали украинских параолимпийцев
Боевики разогнали протест женщин у Кабуле: есть жертвы
Боевики разогнали протест женщин у Кабуле: есть жертвы
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1143
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1134
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 423
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2034
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 495
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
понедельник, 06 сентября 2021 10:03

Пастора заставили жениться на трупе невесты

  Комментировать
Пастора заставили жениться на трупе невесты
Пастор Сандей встречался с невестой пять лет / facebook.com/anita.uzoije

Пастора в Нигерии принудили жениться на трупе невесты, умершей после аборта. Он заставил прервать беременность. В результате она умерла.

Преподобного Эмека Сандея заставила жениться семья Чиомы Окой перед похоронами дочери. Это произошло после того, как он признался в своей роли в ее смерти. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мужчину освободили из рабства. Родственники заплатили выкуп

Пастор в нигерийском городе Оверри не хотел ребенка из-за взглядов его церкви на младенцев, рожденных вне брака. Он пригласил Окойи к домой и дал ей напиток. Затем срочно доставил потерявшую сознание невесту в больницу, и заставил врача прервать беременность. В процессе произошли серьезные осложнения, приведшие к рвоте женщины кровью. Затем ее доставили в Федеральный медицинский центр. Там она скончалась.

Семья узнала об этом только после того, как результаты вскрытия показали следы успокаивающего препарата в организме Око. Сандей признался в содеянном. Пара встречалась пять лет и обручилась в прошлом году.

Сандея арестовали. Но освободили при условии, что женится на трупе невесты. Ее семья подтолкнула его к женитьбе перед похоронами.

В Днепре ритуальное агентство представило коллекцию женской одежды для захоронения. Чтобы продемонстрировать необычное одеяние, моделям пришлось лечь в гробы. На моделях были платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. На головах платки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пастора заставили жениться на трупе невесты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Пыкассо нарисовал грядущую войну

Самое читаемое
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 6318
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 6300
Британская модель похвасталась аппетитными формами
Британская модель похвасталась аппетитными формами
3
 Просмотров: 4320
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
3
 Просмотров: 4086
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 3196
Мир
Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества
Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества
10
 Просмотров: 171
"Бог послал меня сюда" - мужчина застрелил четырех человек, среди них младенец
"Бог послал меня сюда" - мужчина застрелил четырех человек, среди них младенец Просмотров: 351
Провели редкую успешную операцию по разделению близнецов
Провели редкую успешную операцию по разделению близнецов Просмотров: 243
Западные издания атаковали прокремлевские тролли
Западные издания атаковали прокремлевские тролли Просмотров: 207
Польша предоставила убежище еще одной спортсменке из Беларуси
Польша предоставила убежище еще одной спортсменке из Беларуси Просмотров: 387
Больше всего комментируют
18
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
2
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
Голосов: 34
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть