Пастор умер, пытаясь пролежать в гробу три дня

Замбийский пастор умер после того, как попытался воссоздать воскресение Иисуса Христа / Newsflash

Замбийский пастор 22-летний Джеймс Сакара умер после того, как попытался воссоздать воскресение Иисуса Христа. Мужчина остался связанным и похороненным под землей на три дня.

Пастор сионской церкви в замбийском городе Чадизе убедил паству, что может воскреснуть за три дня, как Иисус Христос, и попросил их похоронить его под землей. Об этом пишет Daily Star.

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Мужчину обнаружили мертвым, когда выкопали через три дня. Перед экспериментом он цитировал Библию и объяснял, что наставление Христа ученикам "делать это в мое воспоминание" относится к воскресению, а не только к употреблению хлеба и вина в причастии. Трое помощников Сакары связали ему руки, прежде чем похоронить заживо.

Прихожане попытались провести духовные ритуалы, чтобы вернуть пастора к жизни. Но тело осталось мертвым, и верующие осознали, что попытка воссоздать воскресение Иисуса оказалась бесполезной.

В Индии человек, предположительно погибший в авиакатастрофе 45 лет назад, оказался живым и здоровым. Саджид "воскрес" для семьи и теперь собирается воссоединиться с ошеломленной женой и семьей.