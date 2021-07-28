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четверг, 29 июля 2021 06:00

Мужчина "воскрес" после 45 лет, пока семья считала его погибшим

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Мужчина &quot;воскрес&quot; после 45 лет, пока семья считала его погибшим
70-летний мужчина покинул Индию в октябре 1976 года / Пастор Филип

В Индии человек, предположительно погибший в авиакатастрофе 45 лет назад, оказался живым и здоровым.

Саджид теперь собирается воссоединиться с ошеломленной женой и семьей. Об этом пишет Mirror.

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70-летний мужчина покинул родной город Шастхамкотта в Индии в октябре 1976 года, чтобы заработать для семьи в Персидском заливе. Но случилась авиакатастрофа, когда самолет его рейса из Бомбея в Мадрас упал и погибло 95 человек.

Родители Саджида, четыре сестры и три брата считали, что он был среди погибших, но на самом деле он отправился в Абу-Даби, где получил работу по продвижению индийской культуры за рубежом и организации показов фильмов.

Он вернулся в Индию в 1982 году, переехав в Мумбаи, чтобы открыть свой бизнес. Но боялся увидеть семью из-за страха, что его сочтут неудачником. Он хотел добиться успеха, прежде чем вернется к ним.

В 2019 году Саджид встретился с пастором Филипом, который убедил его воссоединить с близкими. Узнав о продолжительном разлуке с семьей, тот отправил социального работника в дом Саджида, чтобы нашел их и сообщил о всем.

Отец Саджида умер в 2012 году, но мать Фатима, 95 лет, жена Джамила и братья живы и здоровы. Они были ошеломлены, узнав, что их давно потерянный родственник жив.

"Когда я встретил Саджида, он был душевнобольным, и ему потребовалось много времени, чтобы рассказать о своей семье", - сказал пастор Филип.

В мае мужчину в США, который инсценировал смерть после попытки убить девушку топором, арестовали после шести лет пребывания в бегах. Он исчез в 2015-м после того, как бросил топор в тогдашнюю возлюбленную. Топор не попал в девушку, а застрял в дверях дома пары.

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