Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от полиции

Кристофер Томберлин инсценировал собственную смерть / Управление полиции Оклахома-Сити

Мужчина в США, который инсценировал смерть после попытки убить девушку топором, арестован после шести лет пребывания в бегах.

Кристофер Томберлин, 37 лет, исчез в 2015-м после того, как бросил топор в тогдашнюю возлюбленную. Топор не попал в девушку, а застрял в дверях дома пары. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на местную газету Macon Telegraph.

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Парня арестовали за покушение на жизнь, но вскоре освободили условно-досрочно с испытательным сроком. После этого Томберлин инсценировал свою смерть. В четверг, 27 мая, его задержала полиция в 1600 км от города Оклахома-Сити.

Правоохранители сообщили, что мужчина жил в разных местах под разными псевдонимами в течение последних двух лет. Томберлин выглядел удивленным, когда полицейские США постучали в его дверь. Он работал из дома татуировщиком.