Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео

В Испании в аэропорту загорелся пассажирский Boeing. Фото: twitter.com/flynewsmagazine

В аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский Boeing 747. Лайнер сильно поврежден, однако никто не пострадал.

Видео возгорания самолета опубликовали в сети. На кадрах видно, что возгорание произошло в кабине пилота. После чего в воздухе образовался столб черного дыма.

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На место сразу прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

Теперь авиационные специалисты будут выяснять все обстоятельства пожара.

В аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air загорелся двигатель. Инцидент произошел во время разгона лайнера перед взлетом. На борту судна находилось более 100 пассажиров, все граждане Израиля.