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четверг, 10 сентября 2020 10:03

ПАСЕ не признала результаты выборов в Беларуси - будет следствие

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ПАСЕ не признала результаты выборов в Беларуси - будет следствие
ПАСЕ не признают Лукашенко президентом Беларуси. Фото: ria.ru

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

К тому создал международный следственный орган, который должен собрать и обнародовать доказательства правонарушений в республике, указывают в заявлении комитета.

"Мы солидарны с отважным народом Беларуси, который борется за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно бросили вызов официальным предупреждением и угрозам мести. Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых, серьезные нарушения права на свободные и справедливые выборы, права на свободу слова и сборов, права на свободу, а также об актах пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами", - отмечают члены комитета.

Виноваты в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и их последствий нужно привлечь к ответственности.

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"Для того чтобы послать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности о том, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами должна в срочном порядке создать международный следственный орган для сбора информации и сбора доказательств преступлений в сфере прав человека, совершенных в Беларуси",

К сотрудничеству в этом расследовании пригласят как белорусские власти, так и представителей гражданского общества. Результаты покажут публично.

В Беларуси с дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.

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