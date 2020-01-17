Парнас сделал ещё одно заявление по Трампа

Соратник адвоката президента США Лев Парнас дает разоблачительные показания по делу об импичменте Трампа. Фото - mnews.world

Соратник адвоката президента США Дональда Трампа Лев Парнас заявил, что лично видел, как Трамп приказывал уволить бывшую амбасадорку США в Украине Мари Йованович.

По его словам, разговор состоялся во время частного ужина весной 2019 года в отеле Трампа в Вашингтоне. На ней присутствовали крупнейшие доноры его кампании вместе с ним самим, передает СNN.

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"В разговоре была затронута тема Украины. И я сказал президенту, что наше мнение такое, что посол Йованович оскорбляет его. И что она сказала, что он будет привлечен к ответственности, что- то в этом роде. Я не знаю, дословно ли это", - отметил Парнас.

После этого Трамп был очень зол, вернулся к одному из своих помощников Джону ДеСтефано и сказал уволить ее.

Вокруг президента США Дональда Трампа развязался скандал, связанный с Украиной. Вроде как Трамп в беседе с президентом Владимиром Зеленским давил на него. И требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах 2020 года. Также Трамп якобы приказал заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины за неделю до звонка.