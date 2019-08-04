Парламент Великобритании попытается остановить "жесткий" Brexit

Британський парламент хоче заблокувати "жорсткий" Brexit. Фото: 1news

Британский парламент в сентябре попытается заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения.

Как отметил представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Эшворт, для реализации Brexit без соглашения правительство должно провести соответствующее предложение через парламент. Об этом сообщает Reuters.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появятся возможности остановить вариант без соглашения. Правительству придется выдвинуть соответствующее законодательство, чтобы подготовиться к такому выходу, который они хотят. И мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства и будем работать, чтобы не допустить жестокого Brexit ", - заявил Эшворт.

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Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что самовольный выход страны из ЕС может стоить британскому бюджету 114 млрд долларов.