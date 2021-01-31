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воскресенье, 31 января 2021 22:25

Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина

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Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина
Правительство Израиля продолжить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января. Фото: EPA / UPG

Парламент Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5000 новых израильских шекелей составит 10 000 (около 86 000 гривен).

Об этом сообщает Times of Israel. Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям выдавать административную запрет на работу школ, открылись во время карантина.

В воскресенье также до конца дня правительство Израиля продолжить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.

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В Бельгии задержали более 300 человек, участвовавших в протестах против карантинных ограничений.

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