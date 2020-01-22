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среда, 22 января 2020 12:17

Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
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Рыба-игла проткнула шею 16-летнему индонезийцу
Фото: savageparamedics
Рыба-игла проткнула шею 16-летнему индонезийцу
Рыба-игла проткнула шею 16-летнему индонезийцу
Рыба-игла проткнула шею 16-летнему индонезийцу

В Индонезии рыба-игла насквозь проткнула шею 16-летнего Мухаммеда Идула.

Подросток был на рыбалке с родителями в юго-восточной провинции, когда рыба выпрыгнула из воды и проколола его, сообщает Daily Mail.

Его доставили в больницу в тот же день, где и начали лечение. Операцию по удалению провели через два дня. Двухчасовая манипуляция с шеей и головой рыбы продолжалась около двух часов. В ней участвовали три хирурга и два анестезиолога.

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На фотографиях видно, что рыба-игла вошла в шею ниже подбородка и вышла у задней части черепа.

"Надо быть очень осторожным, потому что на шее проходят крупные сосуды к головному мозгу", - сказал профессор Сифри Ариф.

Парня оставили в больнице из-за риска развития заражения крови. Его еще лихорадит, поэтому врачи ждут, когда температура спадет.

В сети после публикации фото многие пользователи удивлялись, как парню повезло выжить после такого инцидента.

Рыба-игла имеет характерную длинную и тонкую челюсть со многими острыми зубами. Часто выпрыгивают из воды в поисках пищи. Скорость такого скачка может достигать 60 км/ч.

Известны два смертельных случая с участием рыбы-иглы. В 1977 году 10-летний гавайский мальчик умер во время ночной рыбалки с отцом. Рыба проткнула его глаз вместе с головным мозгом.

В декабре 2018-го курсант военно-морского флота Таиланда 22-летний Криангсак Пенгпанич умер после того, как на него напала рыба во время учений.

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