Парень расстрелял 5 полицейских

В городе Флоренция в американском штате Южная Каролина произошла стрельба.
Пострадали пятеро полицейских. Позже один из них скончался, сообщает Business Insider. Чрезвычайное происшествие случилось в престижном жилом районе Vintage Place.
20-летний мужчина расстрелял трех заместителей шерифа округа Флоренция и двух офицеров полиции.
Стрелок сдался правоохранителям после переговоров. Он также ранен, находится под стражей в больнице.
Мотивы нападавшего неизвестны.
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Напомним, 20 сентября в американском городе Абердин штата Мэриленд женщина устроила стрельбу. Погибли люди. После преступления злоумышленница совершила самоубийство.
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