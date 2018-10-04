Парень расстрелял 5 полицейских

В США расстреляли 5 полицейских. Фото: Укринформ

В городе Флоренция в американском штате Южная Каролина произошла стрельба.

Пострадали пятеро полицейских. Позже один из них скончался, сообщает Business Insider. Чрезвычайное происшествие случилось в престижном жилом районе Vintage Place.

20-летний мужчина расстрелял трех заместителей шерифа округа Флоренция и двух офицеров полиции.

Стрелок сдался правоохранителям после переговоров. Он также ранен, находится под стражей в больнице.

Мотивы нападавшего неизвестны.

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Напомним, 20 сентября в американском городе Абердин штата Мэриленд женщина устроила стрельбу. Погибли люди. После преступления злоумышленница совершила самоубийство.