Парень получил известность из-за умения хлопать плечами: как выглядит блогер без ключиц

Кори Беннетт умеет хлопать плечами из-за того, что у него нет ключиц. Фото: скриншот с видео

Житель штата Индиана, США, Кори Беннетт родился без ключиц. Это редкое заболевание получило название клидокраниальная дисплазия.

На своей странице в TikTok парень публикует видео, как хлопает плечами.

Он регулярно рассказывает подписчикам о своей болезни. Парень даже сделал специальную рубрику под названием "Хлопаю плечами, пока не стану знаменитым".

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Медики утверждают, что клидокраниальная дисплазия может стать причиной низкого роста, появлений лишних зубов или их отсутствия. В мире зарегистрировано лишь 1 тыс. случаев такого заболевания.

"Значительную часть жизни надо мной издевались, я был невысоким, с плохими зубами и большой головой. Я принял это. Даже с клидокраниальной дисплазией могу жить и работать, как и все остальные", - прокомментировал Беннетт.

По его словам, люди с подобным заболеванием связались с ним и поблагодарили за бодипозитив и любовь к себе.

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