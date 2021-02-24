Парень инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу

В штате Аризона, США, 19-летний Брэндон Соулз инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу. Полиция арестовала парня.
Подробностями поделилось издание Business Insider.
Полицейские обнаружили Соулза со связанными руками и банданой вместо кляпа. По словам парня, его похитили двое неизвестных в масках.
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Правоохранители начали расследование и обнаружили, что похищение было выдумкой. По словам Соулза, его похитили, потому что его отец спрятал большую сумму денег в пустыне. Оказалось, что никаких денег не было.
Парня задержали, и он признался, что солгал.
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